Un hecho inusual y perturbador sorprendió a la comunidad de Albardón. En la zona de La Cañada, cerca de San Roque, un grupo de personas que se encontraba cabalgando denunció haber visto a dos mujeres realizando un presunto ritual con un cerdo colgado de una estructura de palos en medio del campo.

De acuerdo con el relato de un testigo, el animal parecía sin vida y las mujeres manipulaban recipientes cerca del cuerpo. En el lugar también se hallaba un automóvil con el baúl abierto, presuntamente utilizado para trasladarse hasta el sitio.

El hombre que advirtió la escena registró imágenes que muestran a las mujeres alrededor del cerdo, aunque no queda claro qué acción concreta realizaban. Las fotografías y videos comenzaron a circular rápidamente entre los vecinos del departamento, reavivando rumores y leyendas urbanas sobre la práctica de rituales en distintas zonas rurales de Albardón.

Por el momento, no existe información oficial sobre el hecho ni una denuncia formal en sede policial. Sin embargo, la difusión del material generó estupor en la comunidad, que exige esclarecer lo sucedido.