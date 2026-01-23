El departamento Sarmiento se prepara para vivir una nueva temporada de Verano a Pleno, una iniciativa impulsada por el Municipio que busca ofrecer espacios gratuitos de recreación y encuentro para jóvenes y familias de Media Agua y zonas aledañas. La propuesta comenzará este domingo 25 de enero, sujeta a las condiciones climáticas, y se extenderá durante aproximadamente dos meses, hasta mediados o fines de marzo.

Luciano de Luca, director de Juventudes del Municipio de Sarmiento, explicó a DIARIO HUARPE que se trata de un evento con alcance departamental:

Publicidad

“Es un evento que realizamos a nivel departamental, que conlleva la convocatoria de artistas, artesanos y diferentes personajes que hacen actividades pensadas para el entretenimiento de la gente”, señaló.

La iniciativa nació como respuesta a una realidad social concreta: “Esto nació en base a la poca gente que se podía ir de vacaciones, porque había muy poca cantidad de vecinos que podían salir de Sarmiento a vacacionar. En base a eso es que nace este proyecto”, explicó el funcionario.

Verano a Pleno se desarrollará principalmente en la plaza departamental de Media Agua y en la plaza Obreros Mineros de Los Berros, y está destinada a todo público. “La convocatoria se concentra más en los jóvenes porque nosotros manejamos la Dirección de Juventud, pero le damos lugar a artesanos y artistas de todas las edades”, aclaró De Luca.

Publicidad

Uno de los aspectos destacados del evento es el apoyo a los artistas locales:

“Muchos artistas han debutado en este evento y a todos se les paga por participar. Son muy pocos los que no reciben una remuneración, y eso también le da valor a esta propuesta”, remarcó.

Las jornadas se realizan los días domingo y ofrecen una modalidad descontracturada, pensada para disfrutar al aire libre: “Se apunta a una convocatoria más natural, tipo picnic. La gente lleva su manta, su mesa, su repostería y comparte mientras disfruta del evento”, detalló.

Además, se organizan juegos participativos que involucran a todo el público.

“El año pasado hicimos un ‘gusano humano’ donde todos tenían que sumarse buscando a otra persona presente. Fue algo muy lindo porque todo el mundo participó”, recordó.

El evento también cuenta con food trucks y puestos gastronómicos, lo que genera un impacto económico positivo en el comercio local. “El sector gastronómico hace una diferencia económica con este evento. Vienen comerciantes de varios lugares y el municipio cobra un arancel, por lo que también se beneficia”, indicó De Luca, destacando que se trata de una propuesta que se realiza “con muy pocos recursos, pero con un movimiento muy grande de gente”.

Publicidad

Como antecedente, el funcionario recordó que en la primera edición se logró una convocatoria masiva:

“Hicimos un cierre con la banda Omega y convocamos a más de 10 mil personas. Fue algo que rompió un esquema, porque no se habían hecho eventos de esa magnitud en el departamento”, subrayó.

Finalmente, invitó a la comunidad a mantenerse informada: “Hay que estar atentos a las páginas oficiales de la Municipalidad de Sarmiento, porque al ser un evento al aire libre estamos sujetos al clima”, concluyó.