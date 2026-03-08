La segunda edición de la Vuelta a San Juan Damas llega a su definición este domingo 8 de marzo con la disputa de la quinta y última etapa en el departamento Capital. La jornada se desarrollará sobre la avenida de Avenida de Circunvalación, donde el pelotón afrontará un circuito de seis giros que totalizarán 96 kilómetros.

La etapa tendrá como punto de concentración las inmediaciones de avenida Mendoza y Circunvalación desde las 8.30, mientras que la largada oficial está prevista para las 9.30. El recorrido se desarrollará íntegramente sobre el anillo de la Circunvalación, donde las ciclistas completarán seis vueltas antes de cruzar la meta en el mismo sector donde se realizará la partida.

Publicidad

La jornada definitoria llega luego de la etapa disputada el sábado en el departamento Sarmiento, donde la ciclista Florencia Revetria, del equipo Armonía Cycles, se quedó con la denominada etapa reina. La corredora se impuso tras completar los 62 kilómetros del recorrido que finalizó en el Alto del Pedernal, en un cierre ajustado.

Para la etapa final también están previstas metas intermedias que otorgarán puntos durante el recorrido. La primera meta sprint se disputará al completar el segundo giro en la línea de llegada, mientras que la segunda será al finalizar el cuarto giro. En tanto, las metas montaña estarán ubicadas en el ingreso al cuarto giro y en el sexto giro sobre avenida España.

Publicidad

Con este recorrido, la competencia femenina que reúne a ciclistas de distintos equipos nacionales e internacionales cerrará su segunda edición en la capital sanjuanina, en una etapa que definirá la clasificación general de la carrera.

Debido al desarrollo de la competencia, durante la mañana de este domingo el tránsito estará interrumpido en distintos tramos de la Circunvalación mientras se dispute la etapa. El corte será total sobre el circuito utilizado por las ciclistas, por lo que se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas hasta la finalización de la carrera.