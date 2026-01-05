Las acciones de las petroleras de Estados Unidos se dispararon este lunes en Wall Street, encabezando las subas del mercado tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y la expectativa de que las empresas energéticas puedan explotar o rehabilitar los vastos recursos petroleros de Venezuela.

Empresas clave del sector como Chevron, Exxon Mobil y Valero Energy registraron avances significativos en sus cotizaciones, con aumentos que en algunos casos superaron el 8 % en las primeras horas de la jornada bursátil, reflejando el fuerte apetito inversor por los títulos energéticos.

Publicidad

La razón detrás de estos movimientos se vincula tanto a la operación geopolítica como a declaraciones de la administración estadounidense, que plantea la posibilidad de involucrar a grandes petroleras en la reconstrucción de la industria petrolera venezolana, que posee unas de las mayores reservas de crudo del mundo, aunque con infraestructura deteriorada y sanciones vigentes.

Este repunte en los títulos petroleros también contribuyó a que los principales índices de Wall Street cerraran al alza, incluyendo el Dow Jones Industrial y el S&P 500, que reflejaron el tono general de optimismo entre los inversores ante el nuevo escenario político y económico.

Publicidad

Al mismo tiempo, algunos mercados internacionales mostraron reacciones opuestas en sectores de energía fuera de Estados Unidos, con bolsas extranjeras y acciones vinculadas a China retrocediendo en contraste, destacando la incertidumbre global que rodea el impacto real de la crisis venezolana en los mercados energéticos.

Este comportamiento bursátil se produce en un contexto donde la captura de Maduro y las consecuencias políticas inmediatas han llevado a los inversores a revalorar las expectativas sobre el futuro de los recursos petroleros venezolanos, así como el rol que las compañías estadounidenses podrían jugar en su explotación y desarrollo.