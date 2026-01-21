El regreso de Maxi López a las cocinas de MasterChef Celebrity, tras el nacimiento de su hijo Lando, generó un momento de inesperada ternura y revelaciones familiares. La conductora del ciclo, Wanda Nara, recibió al exfutbolista con una serie de reclamos y preguntas sobre su nueva vida. En un tono distendido mientras él cocinaba, la empresaria le reprochó: "No me llegó el regalo de Navidad, estoy sin diamantes, ¿lo traés en la valija?".

Durante la competencia, López detalló que el niño tiene rasgos muy similares a Constantino, su hijo del medio. Al recordar la infancia de "Coki", Wanda reaccionó conmovida: "Él era un muñequito".

Publicidad

Por su parte, el invitado confesó que fue su mujer, Daniela, quien se encargó del primer cambio de pañal del bebé, admitiendo: "A mi me cuesta un poco cuando son chiquititos".

La charla derivó en una sorpresiva confesión de la conductora, quien ya es madre de cinco hijos: tres con López (Valentino, Constantino y Benedicto) y dos con Mauro Icardi (Francesa e Isabella). Ante el relato de su exmarido, Nara lanzó: "Ay me dio ganas, Maxi, de un bebé".

Publicidad

Sorprendido, él le preguntó: "¿Un qué?". Ella insistió en su postura: "Me dieron ganas, te vi a vos con él y dije: 'Qué lindo'". Minutos después, reforzó su sentimiento expresando: "Me dieron ganas, te vi a vos con él y dije: 'Qué lindo, un bebé'".