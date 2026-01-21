Publicidad
Wanda Nara confesó sus ganas de ser madre tras ver al hijo de Maxi López

Tras el regreso de Maxi López a MasterChef, Wanda Nara expresó su deseo de tener otro hijo al conocer detalles de Lando.

21 de enero de 2026
El exfutbolista comparó el parecido físico de Lando con Constantino.

El regreso de Maxi López a las cocinas de MasterChef Celebrity, tras el nacimiento de su hijo Lando, generó un momento de inesperada ternura y revelaciones familiares. La conductora del ciclo, Wanda Nara, recibió al exfutbolista con una serie de reclamos y preguntas sobre su nueva vida. En un tono distendido mientras él cocinaba, la empresaria le reprochó: "No me llegó el regalo de Navidad, estoy sin diamantes, ¿lo traés en la valija?".

Durante la competencia, López detalló que el niño tiene rasgos muy similares a Constantino, su hijo del medio. Al recordar la infancia de "Coki", Wanda reaccionó conmovida: "Él era un muñequito".

Por su parte, el invitado confesó que fue su mujer, Daniela, quien se encargó del primer cambio de pañal del bebé, admitiendo: "A mi me cuesta un poco cuando son chiquititos".

La charla derivó en una sorpresiva confesión de la conductora, quien ya es madre de cinco hijos: tres con López (Valentino, Constantino y Benedicto) y dos con Mauro Icardi (Francesa e Isabella). Ante el relato de su exmarido, Nara lanzó: "Ay me dio ganas, Maxi, de un bebé".

Sorprendido, él le preguntó: "¿Un qué?". Ella insistió en su postura: "Me dieron ganas, te vi a vos con él y dije: 'Qué lindo'". Minutos después, reforzó su sentimiento expresando: "Me dieron ganas, te vi a vos con él y dije: 'Qué lindo, un bebé'".

