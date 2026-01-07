Una emisión de MasterChef Celebrity se convirtió en el escenario de una revelación inesperada entre Wanda Nara y Yanina Latorre. La conductora del ciclo sorprendió a la participante al confesarle que, a pesar de haberla tenido bloqueada, utiliza perfiles falsos en redes sociales para observar su contenido cotidiano.

El intercambio comenzó cuando Wanda le recordó a Yanina su ventaja en el juego: “Antes de ir al mercado, te recuerdo Yanina, que vos tenés una medalla. Te vas a enterar tu beneficio cuando vuelvas del mercado. El mercado es un lugar muy tranquilo, es top”. Inmediatamente después, lanzó el comentario que descolocó a la panelista: “Yo te veo a veces las historias de una cuenta trucha y vos vas a un mercadito medio cool”.

La reacción de Latorre fue de absoluta sorpresa: “Ah, vos a mí me ves de una cuenta trucha. ¡Sos de lo peor!”. Además, la periodista expuso el historial de bloqueos entre ambas: “Lo que pasa es que vos al bloquearme, te digo la verdad, yo tengo tres cuentas, me bloqueaste de todas”. Tras este ida y vuelta, la conductora confirmó la reconciliación digital con una publicación que decía: “Desbloqueada. Ojalá nos dure”.

Sin embargo, no todo fue armonía para Yanina en los estudios de grabación. En su programa de América, la periodista relató un desplante por parte de Marixa Balli. “Salimos de la grabación cuando terminó todo y vamos a almorzar al buffet del lugar”, explicó Latorre, señalando que, a diferencia de otros compañeros como el Turco Naim o Cachete Sierra, su excolega de LAM la ignoró.

Sobre la actitud de Balli, detalló: “Ella entró, me esquivó y siguió de largo. Se sentó en maquillaje. Nunca giró para saludarme”. La panelista concluyó su relato mencionando la advertencia de un tercero: “Yo la veo de espalda y uno me dice: ‘Mirá, siguió de largo y no te saludó’”, a lo que ella remató de forma punzante: “Pero todo el mundo sabía que yo iba”.