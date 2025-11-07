Yanina Latorre fue directa con la China Suárez al darle consejos de botinera en su programa Sálvese Quién Pueda. Esto ocurrió en medio de los rumores sobre el pase de Mauro Icardi a un club italiano y el interés de la actriz de instalarse en Milán.

La conductora de televisión coincidió con el análisis de Juli Argenta, quien señaló que Icardi y la China se quieren instalar en Milán definitivamente. Argenta también mencionó que "se habla de casamiento a fines del 2026" y que la idea de Suárez es tener su familia y su vida allí, pues "quería la vida de Wanda completa".

Latorre bancó esta teoría: "a mí un día Wanda me llamó y me dijo ‘la China quiere ser yo’ y yo no le creía, pero es cierto porque está en Estambul, en el palco, y ahora quiere irse a vivir a Milán". Cabe recordar que Milán es donde Nara tiene su casa y donde crio a sus hijos.

Al finalizar su análisis, Yanina Latorre le dio una recomendación a Eugenia Suárez diciendo que era "desde el amor". El consejo fue tajante: "empezá a hacer que él juegue al fútbol".

Latorre continuó con su recomendación, asegurando que si ella fuera la China Suárez, se quedaría en Estambul, se pondría a comer comida turca y "lo mando a entrenar y a trabajar", pues eso es "lo que hace cualquier botinera". La conductora remató su crítica con una frase contundente: "la botinera cuida el botín, no está con los pétalos de rosa boludeando en Milán".