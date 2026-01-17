Carlos Alberto “Indio” Solari festeja este sábado 17 de enero sus 77 años, afianzado como un emblema central de la cultura popular y el rock nacional. A pesar de que su estado de salud lo mantuvo alejado de los escenarios y los shows en vivo recientemente, su figura sigue vigente en las remeras, banderas y canciones que marcan a millones de personas en todo el país.

Su camino artístico inició a finales de los años setenta con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, agrupación que devino en un fenómeno social inexplicable solo desde la música. Mediante letras crípticas y una identidad singular, Los Redondos batieron récords en estadios durante más de veinte años, convirtiendo cada presentación en un ritual colectivo.

En aquel periodo, el Indio consolidó una imagen enigmática y potente, conectada profundamente con su gente pero situada siempre en un segundo plano mediático.

Luego de la ruptura del grupo en 2001, su carrera solista tomó un nuevo impulso con discos como El tesoro de los inocentes, Porco Rex y El ruiseñor, el amor y la muerte, los cuales ratificaron su vigencia artística y volvieron a convocar multitudes en distintas ciudades.

Actualmente, sus frases e influencia persisten en las nuevas generaciones de músicos y oyentes, reafirmando una obra que ayudó a construir la identidad cultural del país y que lo ubica en un lugar reservado para muy pocos artistas.