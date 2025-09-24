La Municipalidad de 9 de Julio continúa ejecutando obras que permanecieron pendientes durante años. Entre las iniciativas más recientes, la Escuela Procesa Sarmiento ahora cuenta con iluminación LED de última generación en su frente sobre la Ruta Nacional N° 20, un avance histórico en materia de seguridad vial.

Desde el inicio de la gestión, el municipio proyectó un plan integral que contempla la instalación de luces LED desde calle Caico hasta la escuela, ejecutándose en etapas y con autorización de Vialidad Nacional.

El intendente Daniel Banega señaló: “Cada obra que iniciamos tiene detrás años de espera de los vecinos. Hoy podemos decir que lo que parecía imposible empieza a concretarse. Sabemos que los recursos son limitados y por eso vamos avanzando por etapas, pero lo importante es que las cosas se están haciendo y se van a terminar haciendo”.

Prevención activa y coordinación con seguridad

Además de la iluminación, la Municipalidad trabaja en conjunto con la Policía de San Juan, implementando equipos preventores que acompañan los horarios de ingreso y salida de los estudiantes. “Esto ha permitido reforzar la prevención en un punto crítico de tránsito”, destacaron autoridades municipales.

Obras complementarias y mejoras en el entorno

También se avanza en la construcción de dársenas para colectivos, mejorando la seguridad en ascenso y descenso de alumnos. Se proyectan, además, mejoras en iluminación y en el entorno escolar, buscando generar un espacio más seguro y cordial para la comunidad educativa.

Estas acciones forman parte de un plan integral de transformación del distrito Chacritas, que incluye limpieza, ordenamiento y reactivación de proyectos públicos y privados. Según el municipio, este trabajo sistemático busca recuperar y mejorar progresivamente cada sector del departamento, resolviendo demandas históricas de los vecinos y fortaleciendo la seguridad y el desarrollo del distrito.