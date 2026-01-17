Acuerdo Mercosur-Unión Europea: claves y beneficios para Argentina

Luego de un cuarto de siglo de negociaciones, Argentina suscribió en Asunción el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Según los objetivos del tratado, este hito de la política exterior apunta a “profundizar el comercio, atraer inversiones y fortalecer la inserción internacional del país”. Si bien la firma ya se concretó, el entendimiento ahora debe ser enviado al Congreso para iniciar los procesos de ratificación interna necesarios para su plena vigencia.

El impacto económico proyectado es significativo: se estima que las ventas argentinas al bloque europeo podrían crecer un 76% en los primeros cinco años y hasta un 122% en una década, pasando de US$ 8.641 millones en 2025 a más de US$ 19.000 millones.

Bajo este esquema, la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur, mientras que un 7,5% adicional accederá mediante cuotas preferenciales.

Esto permitirá que productos como la miel, limones, peras, langostinos y merluza ingresen con arancel 0%. Por su parte, la carne vacuna, que actualmente tributa entre 20% y 60%, contará con nuevas cuotas con aranceles nulos o reducidos, sumándose a beneficios para el maíz, arroz y etanol.

Además del sector agroindustrial, el acuerdo busca dar previsibilidad y seguridad jurídica a rubros estratégicos como la energía, la minería —especialmente en litio y cobre—, los hidrocarburos y la industria manufacturera. La UE ya es la principal fuente de inversión extranjera directa en Argentina, con un stock cercano a los US$ 75.000 millones, y el tratado pretende consolidar este vínculo mediante reglas claras en propiedad intelectual, compras públicas y desarrollo sostenible.

Con un mercado conjunto de 780 millones de consumidores, la alianza representa el 20% del PIB mundial y el 30% del comercio global, posicionando a la Argentina como el segundo socio regional de la UE después de Brasil.