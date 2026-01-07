Christian Petersen habló tras casi perder la vida: "Estaba exaltado"

Christian Petersen recibió el alta médica del Hospital Alemán tras permanecer varias semanas internado por una grave afección cardíaca sufrida en el volcán Lanín. El cocinero se comunicó con la prensa para relatar las sensaciones que tuvo antes del colapso de salud ocurrido el pasado 18 de diciembre.

Sobre su situación actual, Petersen manifestó: “Aún ellos no saben qué me disparó esto. Recién la semana que viene voy a tener resultados de un estudio importante, y ahí contaré qué me pasó. Es verdad que bajé del volcán rápido, contento, acelerado y exaltado". El chef recordó que se sentía entrenado para la actividad y que incluso el guía le propuso llegar a la cima antes de que su estado físico se deteriorara notablemente.

El cuadro clínico inicial fue de extrema gravedad. Tras ser sedado y trasladado de urgencia, los médicos detectaron un brote y una fibrilación auricular. En ese momento, desde el centro de salud informaron: “El paciente Christian Petersen ingresó a terapia intensiva, derivado del Hospital Junín de los Andes, con un estado reservado. Está con una falla multiorgánica”.

El chef reconoció que el rápido accionar de los servicios médicos que lo asistieron inicialmente y del Hospital Alemán “le salvaron la vida”. Se espera que la próxima semana se revelen los resultados de los estudios para determinar qué originó la arritmia.