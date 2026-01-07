Lionel Messi compartió detalles de su costado más íntimo en una entrevista con el programa Nadie Dice Nada, abordando desde su romanticismo y lo que Antonela no le deja hacer hasta la razón por la que se define como “más raro que la mierda”. Durante la charla, el astro rosarino reveló que su permitido favorito, fuera de su estricto régimen de atleta de élite, es una bebida típica de la provincia de Córdoba.

Al ser consultado por su trago predilecto, el capitán no dudó: “Me gusta el vino y sino la misma de siempre: vino con Sprite. Para que pegue rápido”. Entre risas por su ocurrencia, el futbolista destacó que la elección de este "champagne cordobés" se debe también al clima: “Aparte es lindo: el calor...”.

Finalmente, el ídolo se refirió a su comportamiento en las celebraciones del Inter Miami tras ganar la MLS, aclarando su aparente desgano en un video viral donde se lo veía haciendo una fila de baile. “Primero que no me gusta hacer trencito. No era el primero, habíamos hecho 500 trencitos. Para bailar tengo que estar un poquito escabiado”, sentenció el deportista sobre su necesidad de estar algo alegre para animarse a la pista.