Bruce Willis: el malentendido en redes que dio a entender su muerte

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un rumor sobre la supuesta muerte de Bruce Willis, de 70 años. No obstante, la versión fue desmentida luego de que se comprobara que la confusión nació de una interpretación fallida de una publicación de su esposa, Emma Heming.

El origen del malentendido fue una fotografía de la pareja en un parque de diversiones en 2008, donde se los veía sonriendo en una montaña rusa. En dicho posteo, Emma escribió: “Ayer llevé a los niños a Magic Mountain con amigos. Nuestro último paseo fue Viper y recordé que era mucho más divertido de lo que realmente era. No envejece bien. Pero la última vez que lo monté fue con Bruce, en 2008. Y ese momento fue divertido”.

La frase que generó la alarma entre los seguidores fue: “Ése era él, pura diversión. Lo amo y simplemente extraño que sea mi compañero de viaje”. Debido al uso del tiempo pasado y el tono nostálgico, lo que era un mensaje amoroso se transformó en una noticia falsa sobre su fallecimiento. Para frenar el caos, la propia Emma se vio obligada a publicar una nueva imagen junto a Willis celebrando su aniversario.

El estado de salud del artista ha estado bajo la mirada pública desde marzo de 2022, cuando su familia anunció que padecía afasia, lo que motivó su retiro del cine. Meses más tarde, el diagnóstico se precisó como demencia frontotemporal, una afección neurodegenerativa que altera el lenguaje, la personalidad y la conducta.