El actual capitán de la Selección Argentina y referente del Inter Miami, Lionel Messi, rememoró los desafíos que marcaron su adolescencia y su carrera profesional. La historia del ocho veces ganador del Balón de Oro comenzó con sus primeras jugadas en el Club Abanderado Grandoli, para luego sumarse a las inferiores de Newell's, donde firmó su primera planilla el 30 de marzo de 1994, con siete años. Sin embargo, la relación se tensó cuando, a los 11 años, se le diagnosticó un déficit en la hormona de crecimiento.

Respecto a aquel proceso, el futbolista explicó: “Yo empecé el tratamiento cuando tenía 11 años y ya estaba en Newell 's. Durante unos análisis me descubrieron eso y fui al médico del club, el mismo que lo trató a Damián Manso. Era un proceso costoso, la empresa de mi viejo cubría una parte, pero no llegaba y el club dijo que se iba a hacer cargo. Nosotros vivíamos en la zona sur de la ciudad, le hacían ir a buscar la plata a mi vieja y no se la daban”. Messi aclaró que la molestia de su madre, Celia Cuccittini, no tenía “nada que ver con el club” y estaba dirigida “a la persona que estaba a cargo en ese momento”,.

Publicidad

Ante la falta de apoyo, surgió una oportunidad en River Plate. Tras una prueba donde anotó varios goles contra jóvenes de su edad y enfrentó a categorías mayores, el conjunto de Núñez decidió ficharlo. No obstante, el traspaso no se concretó por motivos burocráticos.

Según relató el astro: “me comentaron que me tenía que quedar en la pensión y que se iban a hacer cargo del tratamiento, aunque me dijeron ‘tenes que ir vos a sacar el pase y venir’. Obviamente, cuando lo fuí a pedir no me lo dieron. Ahí se cortó todo y después apareció lo de Barcelona, que no estaba en los planes de nadie”.

Publicidad

Finalmente, el 17 de septiembre del 2000, con 13 años, viajó a España junto a su padre, Jorge. Carles Rexach, entonces Secretario Técnico del Barcelona, sentenció tras verlo jugar: “Messi viajó para una prueba de 15 días y le sobraron 14”.

Sobre la rigurosidad de su tratamiento en Europa, el delantero recordó: “No fue fácil, pero siempre fui muy responsable. Era una cajita con una lapicera, que tenía que estar siempre en la heladera. Si me iba a dormir a lo de un amigo, me lo llevaba y ellos ya sabían que me lo tenía que poner y me avisaban para que no me olvidara. Terminó siendo algo normal y no me afectó en nada”.