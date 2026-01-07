Los incendios forestales en Chubut son intencionales y ya hay más de 3.000 evacuados

La crisis por los incendios forestales en la Comarca Andina entró en una fase de extrema gravedad y condena judicial. El gobernador Nacho Torres confirmó en conferencia de prensa que el fuego que azota la región, especialmente en Puerto Patriada, fue provocado de manera intencional. "Los miserables que prendieron fuego van a terminar presos", aseguró con contundencia el mandatario, quien detalló que ya se evacuó de manera preventiva a más de 3.000 personas, en su mayoría turistas.

La Fiscalía Provincial, en una investigación que avanza rápidamente, ya determinó la intencionalidad del siniestro en al menos dos focos principales. El operativo de combate, calificado como sin precedentes, involucra a más de 180 bomberos, cien personas en logística, cinco aviones hidrantes y un helicóptero, con el apoyo clave de las provincias de Neuquén, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero.

Un panorama crítico: cinco focos y una investigación que avanza

El gobernador Torres, acompañado por su gabinete de seguridad, presentó un estado de situación sobre los cinco incendios principales que afectan a la provincia:

El Hoyo / Puerto Patriada: Incendio activo y de mayor preocupación. Ha afectado más de 1.800 hectáreas, comprometió 10 viviendas (cuyas familias ya fueron reubicadas) y motivó las evacuaciones preventivas masivas. La Fiscalía confirmó su origen intencional. Cholila: Incendio ya controlado al 100%, pero que también fue provocado intencionalmente. La investigación judicial continúa. Parque Nacional Los Alerces: Incendio activo en el área de Lago Menéndez, con fuego avanzando hacia el sur. Trabajan más de 50 personas con apoyo aéreo. Las autoridades advierten que avanza con intensidad. El Turbio y Lago Engaño: Ambos focos se encuentran controlados y contenidos, sin riesgo para poblaciones.

Amenazas, granadas y un llamado a la unidad

La gravedad de la situación se vio agravada por incidentes delictivos paralelos. El gobernador Torres denunció que recibieron una llamada amenazando con prender fuego la base operativa interjurisdiccional de brigadistas en Las Golondrinas. Además, en la localidad de Epuyén, próxima al fuego, se encontraron granadas, un hallazgo que elevó el nivel de alerta y la preocupación de las autoridades.

Frente a esta emergencia compleja, Torres hizo un llamado a la unidad: "No hay distintas jurisdicciones cuando se trata de combatir el fuego... No existe ninguna grieta". Destacó el trabajo conjunto de brigadistas nacionales y provinciales, intendentes y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Un verano seco y vientos inusuales: el contexto del desastre

Las autoridades explicaron que el escenario estaba preparado para el desastre. La provincia había declarado la Emergencia Ígnea hace más de un mes, anticipando uno de los veranos "más secos de la última década". Juan Carlos Martínez, presidente de la Comisión de Bomberos de El Bolsón, añadió a TN que "los vientos que se están viviendo en nuestra zona en los últimos años son inusuales", y que quienes inician los fuegos eligen "los días justamente más propensos para que el fuego haga el desastre".

Con el incendio en Puerto Patriada aún "fuera de control", según los jefes bomberos, y las evacuaciones preventivas extendiéndose a Epuyén, Chubut enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años. El gobernador cerró con un mensaje firme: "Las medidas van a estar a la altura de la situación y habrá consecuencias mucho mayores".