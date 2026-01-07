Musetti eliminó a Tomás Martín Etcheverry en octavos del ATP 250 Hong Kong

El ATP 250 de Hong Kong se quedó sin representación argentina tras la caída de Tomás Martín Etcheverry ante el italiano Lorenzo Musetti. El tenista de La Plata, de 26 años y número 57 del ranking mundial, no pudo sostener su ventaja inicial frente al séptimo del escalafón y máximo favorito al título, perdiendo en los octavos de final por 6-7 (3-7), 6-2 y 6-4. El duelo, disputado sobre las canchas rápidas del certamen, se extendió por un total de dos horas y 42 minutos.

Etcheverry comenzó dando la sorpresa al adjudicarse el primer parcial en el tie-break por 7-3, luego de una hora y 12 minutos de paridad. No obstante, la jerarquía de Musetti se impuso en el segundo capítulo con un 6-2 y terminó por sellar la remontada en el tercer set. El argentino había llegado a esta instancia tras quebrar una racha personal de cinco años sin triunfos en un debut de temporada, gracias a su victoria previa sobre el francés Valentin Royer.

Publicidad

Con este resultado, ya no quedan argentinos en competencia en el cuadro principal. En las jornadas anteriores, Mariano Navone (72º) había sido eliminado por el local Chak Lam Coleman Wong con un marcador de 6-3 y 7-5.

Por su parte, Francisco Comesaña también se despidió del torneo tras caer por un doble 6-4 frente al chino Juncheng Shang, quien ocupa el puesto 406º del mundo. El inicio del encuentro entre el platense y el italiano contó con la presencia de Anirvan Dutt-Chaudhuri, gerente general de Novo Nordisk Hong Kong.