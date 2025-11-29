El estreno de la tercera temporada de “Envidiosa” en Netflix generó un intenso debate entre quienes se sienten reflejadas en la protagonista, Vicky, y quienes rechazan su comportamiento. El personaje se caracteriza por vivir dominada por la envidia y la constante comparación con otras mujeres, un rasgo que condiciona todas sus decisiones y relaciones.

Esta representación no fue aceptada por todo el público, especialmente por algunas mujeres que expresaron no sentirse identificadas con Vicky y criticaron su actitud. En respuesta, Carolina Aguirre, escritora y guionista de la serie, publicó un contundente descargo en sus redes sociales, apuntando directamente a quienes rechazaron al personaje.

En una historia de Instagram, Aguirre escribió: “La mina que dice: ‘ay, qué infumable Vicky, no sé cómo la aguantan’, es otra versión de la pick me girl”. Con ironía, también señaló que hay mujeres que se diferencian de la protagonista para mostrarse como opuestas frente a los hombres, diciendo “Elegime, elegime, yo no soy como ella, me parece infumable, yo no me identifico”.

La escritora agregó: “Aunque estén en pareja. Es el mensaje. Me destruye”, expresando su frustración ante esta postura. La publicación se viralizó en la red social X, donde varias mujeres cuestionaron la interpretación de Aguirre y argumentaron que el rechazo hacia Vicky no se basa en una búsqueda de aprobación masculina, sino en otros motivos.

El debate alcanzó a referentes feministas, entre ellos la escritora María Florencia Freijo, quien defendió a Aguirre. Freijo sostuvo: “Sé que soy pesada, pero si ella fuera un chabón dirían que es un genio, un distinto, jamás lo tildarían de jodido. Tendría fans de hecho”. Además, destacó el talento, la versatilidad y el carácter de Aguirre, y opinó que era “obvio que una mujer así le iba a caer mal a Twitter Argentina”.