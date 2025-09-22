Huarpe Deportivo
Alarma en Boca: Miguel Ángel Russo, hospitalizado nuevamente
Por Mauro Cannizzo Hace 1 hora
La salud de Miguel Ángel Russo vuelve a encender las alarmas en Boca Juniors. El director técnico fue hospitalizado en la mañana de este lunes para someterse a chequeos médicos previamente agendados. Aunque la noticia genera inquietud en el entorno xeneize, la información apunta a que el cuadro no reviste gravedad y su alta podría concretarse en el transcurso del día.
Según reportó TyC Sports, la decisión de internarlo se complementó con la aplicación de suero intravenoso para mejorar su hidratación, tras detectarle ciertos indicios de debilidad. El procedimiento se realiza un día después de que el DT estuviera al frente del equipo en el empate 2-2 contra Central Córdoba en La Bombonera. Al coincidir con el día libre del plantel, no fue necesaria la intervención de sus asistentes, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes ya lo han reemplazado en ocasiones anteriores.
Un historial reciente de preocupaciones
Este nuevo ingreso hospitalario se produce semanas después de un episodio que ya había mantenido en vilo al club. A principios de septiembre, Russo pasó una semana internado en el instituto Fleni debido a una infección urinaria que se complicó por su delicado historial médico. Aquella internación lo mantuvo alejado del campo de entrenamiento por varios días, limitando su participación en el tercer ciclo al frente del equipo.
Tras recibir el alta médica el 5 de septiembre, el cuerpo técnico y la dirigencia optaron por extender su periodo de recuperación. Russo recién se reincorporó a las prácticas el jueves siguiente, justo antes del viaje a Rosario para enfrentarse a Central.
La molestia del técnico con los rumores
Luego de su regreso, el experimentado entrenador no ocultó su malestar por la información que circuló en los medios sobre su estado de salud. En una conferencia de prensa, Russo fue directo con los periodistas, desmintiendo versiones que consideró exageradas o falsas: "Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo", sentenció el DT, en referencia a los rumores que lo rodearon durante su ausencia.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, publicó una serie de mensajes en la red social “X” en los que reafirmó el compromiso de Washington con el gobierno argentino. Habló de swaps, compras de divisas y deuda pública como alternativas posibles, y destacó la disciplina fiscal impulsada por Javier Milei.
Esperanza para Mogna: el Gobierno provincial avanza con proyectos clave para garantizar agua para consumo y producción
Vecinos de Mogna fueron recibidos por el secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, David Devia. Durante la reunión se presentaron alternativas concretas para resolver la crítica situación hídrica de la zona, con participación de expertos internacionales. La comunidad volvió a su pueblo con esperanzas renovadas.