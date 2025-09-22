Alarma en Boca: Miguel Ángel Russo, hospitalizado nuevamente

La salud de Miguel Ángel Russo vuelve a encender las alarmas en Boca Juniors. El director técnico fue hospitalizado en la mañana de este lunes para someterse a chequeos médicos previamente agendados. Aunque la noticia genera inquietud en el entorno xeneize, la información apunta a que el cuadro no reviste gravedad y su alta podría concretarse en el transcurso del día.

Según reportó TyC Sports, la decisión de internarlo se complementó con la aplicación de suero intravenoso para mejorar su hidratación, tras detectarle ciertos indicios de debilidad. El procedimiento se realiza un día después de que el DT estuviera al frente del equipo en el empate 2-2 contra Central Córdoba en La Bombonera. Al coincidir con el día libre del plantel, no fue necesaria la intervención de sus asistentes, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes ya lo han reemplazado en ocasiones anteriores.

Un historial reciente de preocupaciones

Este nuevo ingreso hospitalario se produce semanas después de un episodio que ya había mantenido en vilo al club. A principios de septiembre, Russo pasó una semana internado en el instituto Fleni debido a una infección urinaria que se complicó por su delicado historial médico. Aquella internación lo mantuvo alejado del campo de entrenamiento por varios días, limitando su participación en el tercer ciclo al frente del equipo.

Tras recibir el alta médica el 5 de septiembre, el cuerpo técnico y la dirigencia optaron por extender su periodo de recuperación. Russo recién se reincorporó a las prácticas el jueves siguiente, justo antes del viaje a Rosario para enfrentarse a Central.

La molestia del técnico con los rumores

Luego de su regreso, el experimentado entrenador no ocultó su malestar por la información que circuló en los medios sobre su estado de salud. En una conferencia de prensa, Russo fue directo con los periodistas, desmintiendo versiones que consideró exageradas o falsas: "Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo", sentenció el DT, en referencia a los rumores que lo rodearon durante su ausencia.