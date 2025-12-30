Con el cierre del año 2025, los bancos comenzaron a aumentar las tasas de interés para plazos fijos, una medida que ha reactivado el interés de los ahorristas por este instrumento. Sin embargo, pese a estas subas, los rendimientos siguen estando mayormente por debajo del nivel de inflación, lo que limita su atractivo como opción de inversión.

Esta situación impulsa a los inversores a buscar alternativas que ofrezcan protección contra la inflación, como productos ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, la incertidumbre frente a la evolución del dólar obliga a muchos a recalibrar sus estrategias financieras de cara a 2026, evaluando cómo diversificar y proteger sus ahorros en un contexto económico complejo.

Por ejemplo, un depósito de $600.000 a 30 días en plazo fijo refleja hoy rendimientos que, aunque mejores que meses atrás, no alcanzan a compensar el aumento generalizado de precios, lo que genera debate entre los ahorristas sobre la conveniencia de mantener esta modalidad o buscar opciones alternativas.

Los principales bancos operan con tasas incrementadas en los últimos días de diciembre, buscando captar fondos antes del inicio del nuevo año. Esta dinámica ha generado expectativas sobre cómo evolucionarán las inversiones en la primera parte de 2026, cuando se espera que la inflación y la cotización del dólar sigan siendo variables clave para la toma de decisiones.

En este contexto, los expertos recomiendan a los ahorristas evaluar cuidadosamente sus opciones, considerando no solo las tasas nominales sino también la inflación y la volatilidad cambiaria, para definir estrategias que permitan preservar el poder adquisitivo y maximizar rendimientos en un escenario económico desafiante.