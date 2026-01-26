El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan, Miguel Moreno, brindó detalles a DIARIO HUARPE sobre el trabajo que se viene realizando tras los distintos fenómenos climáticos que afectaron a varias zonas productivas de la provincia en los últimos días. El funcionario confirmó que ya hay equipos técnicos desplegados en territorio y pidió a los productores que realicen las denuncias correspondientes para dimensionar el impacto real.

Moreno explicó que el seguimiento comenzó el jueves pasado, luego de registrarse el primer evento climático significativo en el departamento Iglesia. “Arrancamos en contacto permanente con los productores afectados. Hoy hay dos equipos técnicos de la Dirección de Contingencias Climáticas, junto a Desarrollo Agropecuario, realizando el relevamiento de daños en ese departamento”, indicó.

Publicidad

Según detalló, en Iglesia los principales inconvenientes estuvieron vinculados al granizo, además de las lluvias. En tanto, otros departamentos sufrieron consecuencias diferentes. “Posteriormente tuvimos un fenómeno importante en la zona de Zonda, especialmente en el sector de Puente Blanco, donde los daños fueron realmente importantes a raíz de las crecientes”, señaló Moreno, aclarando que, si bien se han analizado fotos, videos y hasta vuelos de drones, aún no se han recibido denuncias formales en esa zona.

El secretario también mencionó a Calingasta como otro de los departamentos más comprometidos por las crecidas, mientras que Sarmiento se sumó en las últimas horas con fuertes lluvias. “Tenemos datos de granizo muy pequeño en Sarmiento, pero todavía no contamos con información certera sobre el daño, a pesar de que desde ayer estamos en contacto con productores”, afirmó.

Publicidad

Moreno remarcó que no solo el granizo genera perjuicios en la producción. “En esta época del año, con la uva en maduración y cultivos como el tomate, la gran cantidad de agua y la alta humedad relativa generan un ambiente propicio para el desarrollo de hongos. Por eso es fundamental comenzar de manera urgente con los programas fitosanitarios”, advirtió.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado directo a los productores que hayan sufrido daños. “Les pedimos que, dentro del transcurso de los 10 días, realicen la denuncia correspondiente ante el Ministerio. Esto nos permite habilitar las verificaciones a través de nuestros inspectores y obtener un dato concreto de la magnitud del daño en cada cultivo”, concluyó.

Publicidad

Las tareas de relevamiento continuarán en los próximos días, mientras se aguarda un panorama más claro del impacto total que dejaron las lluvias, el granizo y las crecientes en las distintas zonas productivas de San Juan.