Un violento episodio sorprendió a automovilistas y transeúntes que circulaban en Chimbas. Dos motociclistas se enfrentaron a golpes de puño en la intersección de avenida Benavídez y calle Maradona, en una pelea que se desató mientras aguardaban la luz verde del semáforo.

Según los primeros datos, ambos comenzaron una discusión desde sus vehículos y, en cuestión de segundos, el cruce verbal se transformó en una pelea física. Testigos indicaron que se insultaron, bajaron de las motos y empezaron a agredirse a golpes frente a la mirada del resto de los conductores que permanecían detenidos por el semáforo.

El enfrentamiento duró pocos minutos, pero causó sorpresa y tensión en la zona. No hubo intervención policial en el momento y los protagonistas se retiraron del lugar antes de que llegaran autoridades de la Policía.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron la pelea y la identidad de los motociclistas involucrados en el violento episodio. Las imágenes fueron captadas por una automovilista que circulaba por la zona.

