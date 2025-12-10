La trampa perfecta: ella creó un perfil falso en Tinder y expuso a su esposo infiel en la puerta de su casa

Una mujer decidió tomar la justicia por mano propia —y por celular— al sospechar que su esposo le era infiel. El resultado fue un video, ahora viral, donde lo enfrenta luego de tenderle una trampa mediante Tinder, la popular aplicación de citas.

Según relató la propia mujer, las sospechas sobre una posible infidelidad de su pareja la llevaron a idear un plan. Creó un perfil falso en Tinder bajo el nombre de “Bridget”, simulando ser una posible cita. A través de ese perfil, logró coordinar un encuentro con su propio marido, quien acudió confiado a la dirección pactada.

Publicidad

Lo que el hombre no imaginó fue que la dirección era la de su propia casa y que, en lugar de “Bridget”, lo esperaba su esposa, filmando con su teléfono el momento de su llegada.

El video, compartido en redes sociales, captura el instante del enfrentamiento. En las imágenes, la mujer lo saluda de manera calmada desde la puerta y de inmediato lanza la pregunta reveladora: “¿Esperabas a Bridget? Yo soy tu cita de Tinder”.

Publicidad

La reacción del hombre es de total desconcierto. Visiblemente sorprendido y tratando de procesar la situación, apenas alcanza a balbucear un “estás loca”, intentando negar o minimizar lo que estaba ocurriendo.

Sin inmutarse, la mujer remata la situación con una frase contundente: “Yo soy Bridget. Pensaste que eras muy vivo”, dejando al descubierto la trampa y la infidelidad en ciernes.

Publicidad

La publicación del video desencadenó miles de reacciones en pocas horas, convirtiéndose en tendencia. Muchos usuarios elogiaron el ingenio y la valentía de la mujer para confirmar sus sospechas y enfrentar la situación de manera directa. Otros centraron sus comentarios en la expresión de incredulidad y la falta de reacción del esposo, quien quedó literalmente sin palabras.

El caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la privacidad, la confianza en las relaciones y el uso de las redes sociales tanto para iniciar vínculos como para, en este peculiar caso, terminarlos.