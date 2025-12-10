Gracias a un amparo colectivo impulsado por la Defensora del Pueblo de San Juan, Dra. Florencia Peñaloza, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez que habían sido suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya fueron restituidas y se encuentran depositadas para sus titulares. La medida judicial permitió garantizar el restablecimiento del beneficio y la acreditación de los montos adeudados.

Desde la Defensoría del Pueblo se informó que los usuarios alcanzados por la suspensión deberán acercarse a su lugar habitual de cobro para verificar que los haberes ya estén acreditados en su totalidad. Esto incluye los montos pendientes, el pago correspondiente al mes de diciembre y el medio aguinaldo. La realización de este control individual resulta clave para confirmar que la restitución se haya efectuado de manera correcta en cada caso.

El organismo encabezado por Peñaloza continuará acompañando a los titulares, brindando asistencia y seguimiento a quienes aún presenten dudas, inconvenientes o detecten irregularidades en el depósito. “El derecho debe ser garantizado, sobre todo cuando impacta en un sector vulnerable. Vamos a seguir trabajando para que se cumpla plenamente la medida”, señaló el equipo de la Defensoría.