Comenzó el Sanjuanino Solidario 2025 y la primera finalista en salir al aire fue Analía Becerra, representante del proyecto Rescate Equino. En diálogo con la conductora Ana Paula Zabala, expresó su emoción por haber llegado a la instancia final y compartió detalles de su trabajo y del impacto que tuvo la visibilidad del certamen.

“Estoy muy feliz de llegar hasta acá”, expresó Becerra al iniciar la entrevista, en una charla que permitió conocer el esfuerzo cotidiano que sostiene su labor solidaria. Durante el intercambio, Zabala destacó el contexto personal que atraviesa la finalista, quien combina el rescate de caballos con su vida familiar y académica.

Consultada sobre cómo fueron las semanas posteriores a ser confirmada como finalista, indicó que la repercusión fue muy positiva. Relató que recibió mensajes y contactos de personas con las que había compartido capacitaciones y experiencias, incluso fuera de la provincia y del país. Según explicó, el alcance del programa permitió retomar vínculos y volver a instalar el mensaje sobre la problemática del maltrato animal.

Durante la entrevista, también se refirió al destino que tendría el premio en caso de resultar ganadora. Detalló que Rescate Equino se encuentra en pleno proceso de mudanza y construcción de nuevas instalaciones, con el objetivo de brindar mayor seguridad y mejores condiciones a los animales rescatados. Señaló que los fondos serían destinados a ese proyecto, que ya se encuentra en marcha.

El momento más emotivo del segmento llegó con la emisión de mensajes enviados por familiares, amigos y personas que siguen de cerca su trabajo. Su hija, su esposo y una amiga destacaron su compromiso silencioso y constante, así como la huella que deja en cada lugar donde trabaja. También se leyeron mensajes del público que valoraron su tarea y expresaron apoyo a la causa.

La participación de Analía Becerra marcó el inicio de la novena edición del Sanjuanino Solidario, un certamen que vuelve a poner en primer plano a quienes trabajan diariamente por distintas causas sociales en la provincia. La competencia continuará con la presentación del resto de los finalistas, en una edición que combina historias, testimonios y compromiso comunitario.