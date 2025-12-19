Murió Diego Lerner, figura clave de Disney en Latinoamérica

La industria del entretenimiento despide a una de sus figuras más influyentes tras el fallecimiento de Diego Lerner, quien fuera el arquitecto de la expansión de The Walt Disney Company en América Latina y Europa.

Su partida, ocurrida tras una larga enfermedad, marca el cierre de un ciclo de casi 35 años de colaboración y liderazgo transformador en la región. Ante esta pérdida, el propio Bob Iger, CEO de la multinacional, manifestó: “Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Diego, así como a sus amigos y a todos los que se ven afectados por esta pérdida. Sé que hablo en nombre de todos en Disney al reconocer cuánto se lo va a extrañar, y estoy muy agradecido por nuestros casi 35 años de colaboración y amistad”.

Desde su ingreso a la compañía en 1990, el ejecutivo fue el motor detrás de hitos estratégicos, incluyendo la apertura de las primeras oficinas regionales y la consolidación de la televisión de pago. Según destacó la firma estadounidense, Lerner “contribuyó a sentar las bases del negocio y aportó de manera incalculable a la compañía y a su legado narrativo”.

Durante su última etapa como presidente, la empresa detalló que “en ese rol, trabajó para capitalizar el panorama de los medios, alineándose con las prioridades de la Compañía, y supervisando la creación de contenido de alta calidad, la innovación tecnológica, y la expansión global y distribución en todas sus formas, modelos de negocios y medios. Asimismo, trabajaba en cercana colaboración con el segmento Disney Experiences, apoyando este negocio en la región”.

Más allá de la exitosa fusión de ESPN y Fox Sports, su visión permitió triplicar el tamaño del negocio en solo una década durante su gestión en Latinoamérica. Semanas antes de su deceso, la organización lo había distinguido como presidente honorario en reconocimiento a su “invaluable contribución a la compañía a lo largo de los años”.