River preguntó por Romaña: cuánto le pidió San Lorenzo

El mercado de pases del fútbol argentino sumó un capítulo de alto impacto tras conocerse el interés formal de Núñez por un pilar de la defensa azulgrana. Según informó el periodista Esteban Edul, River Plate se comunicó con San Lorenzo de Almagro para solicitar condiciones por el futbolista Jhohan Romaña.

La partida del defensor del conjunto de Boedo se perfila como un hecho inminente, dado que su representante se encuentra gestionando activamente su salida ante el interés de diversas instituciones.

Para destrabar la operación, la dirigencia de River pondría sobre la mesa una propuesta que combina solvencia económica y recambio técnico. El club “ofrecería plata y ofrecería prestar a Boselli”, el defensor uruguayo de 22 años, buscando aprovechar que San Lorenzo necesita dinero en efectivo para sus arcas.

Edul profundizó sobre la situación señalando que “River llamó a San Lorenzo y pidió condiciones por Romaña. El Ciclón va a vender al defensor pero necesita la reunión del lunes para organizar el club”.

La resolución de este movimiento estratégico está sujeta a los tiempos internos del club. Debido a que la situación actual de San Lorenzo dificulta cualquier transacción inmediata, se va a esperar la reunión del próximo lunes para poder tomar una determinación definitiva.