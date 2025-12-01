Cultura y Espectáculos > Escándalo
Andy Chango chicaneó a Wanda Nara por su pasado con Maxi López
POR REDACCIÓN
El estudio de MasterChef Celebrity (Telefe) se convirtió en un ring de humor y chicana este domingo, cuando la conductora Wanda Nara y el participante Andy Chango protagonizaron un desopilante ida y vuelta que culminó con una frase fulminante sobre Maxi López.
El momento de alta tensión cómica comenzó apenas dio inicio la gala, cuando Nara se acercó al músico. La conductora, fiel a su estilo audaz, no dudó en pinchar al participante con un comentario sobre la ausencia de su compañera Momi Giardina. "Andy, ahí al fondo pensativo, solitario, no está Momi", comenzó Wanda.
La respuesta de Chango fue inmediata, demostrando su histrionismo: "Sí, siento una soledad espantosa. Ese hielo representa mi corazón, hoy no siento nada".
Lejos de dejar pasar la oportunidad, la conductora redobló la apuesta y lanzó su munición más picante: "No sé si te enteraste de que en el episodio anterior a Momi cocinando lejos tuyo le fue bárbaro. ¿Te contó?".
La ocurrencia fue respondida con una chicana aún más rápida y contundente por parte del músico, que desató carcajadas en todo el set. "Sí, a Maxi también le fue bien jugando al fútbol lejos tuyo", sentenció Chango, poniendo en el centro de la escena al exfutbolista.
Wanda Nara intentó poner paños fríos al asunto corrigiendo al músico: "No, te contó mal tu amigo", pero el participante prefirió retirarse de la polémica en ese momento. Más tarde, en su entrevista individual, Chango justificó su actitud con cautela: "No voy a hacer comentarios por si duro en el concurso para no despertar susceptibilidades".