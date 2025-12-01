Susana Roccasalvo confesó su romance con un "cincuentón"

Susana Roccasalvo sorprendió a todos al sincerarse sobre su vida amorosa durante una inesperada charla con Wanda Nara en MasterChef Celebrity. La periodista, conocida por ser reservada en cuanto a su vida privada, protagonizó uno de los momentos más comentados del certamen.

El momento íntimo comenzó cuando la conductora se acercó a la estación de trabajo de Roccasalvo para conversar sobre el plato que debía preparar, mariscos de mar. Mientras hablaban de gustos culinarios, Roccasalvo deslizó que solía salir a cenar y que pedía platos similares a los del desafío.

Publicidad

Rápidamente, Wanda le preguntó con quién compartía esas salidas. Roccasalvo no evitó el tema, aunque aclaró que no tiene un romance formal, al lanzar: “Hoy te diría que un amorío no tengo”.

Sin embargo, la periodista se soltó aún más y reveló que sí mantiene un vínculo afectivo, aunque sin rótulos. Ella confesó sin pudores: “No estoy en pareja, pero salgo con un cincuentón. Es una linda alegría últimamente, un touch and go, como dice Moria”. Además, detalló la frecuencia de estos encuentros: “Nos vemos los fines de semana después de mi programa”.

Publicidad

En un giro inesperado, Roccasalvo también reveló que hay alguien con quien le encantaría salir a bailar: “Me encantaría salir a bailar con Maxi López. No necesito que me pague él, pero me encantaría que pague Maxi”, dijo entre risas.

La periodista dejó en claro cómo maneja esta relación íntima, asegurando que no cocinará en la intimidad y no piensa cambiar ese hábito ahora. Fiel a su estilo firme y directo, afirmó: “No le voy a cocinar porque con mi último marido comía afuera todas las noches. Quiero seguir en esa línea”.

Publicidad

La confesión dejó a Wanda sorprendida, pues logró obtener declaraciones jugosas de una de las figuras más históricas del espectáculo argentino. Roccasalvo, por su parte, bromeó sobre su presente y dejó claro que su vida sentimental sigue activa al advertir: “No crean que me jubilé… si supieran…”.