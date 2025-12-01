En la madrugada del domingo 30 de noviembre, un conductor registró una situación que generó preocupación entre quienes transitaban por la avenida Circunvalación. A las 5:16, un grupo de personas cruzó a pie la traza en la zona Este, antes de la bajada a calle San Lorenzo, en Santa Lucía.

De acuerdo a lo que se observa en el video, varios autos tuvieron que frenar de forma brusca para evitar un choque. La maniobra sorprendió a los conductores que circulaban por una avenida de tránsito rápido.

Según relató el automovilista que grabó el hecho, se comunicó con el 911 para alertar la situación. Desde la central informaron que enviarían una unidad policial para verificar el cruce y prevenir otro episodio similar.

Circunvalación es una de las vías rápidas más transitadas del Gran San Juan, por lo que una maniobra de este tipo representa un riesgo elevado tanto para quienes intentan cruzarla como para los conductores que circulan por la zona.