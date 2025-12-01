Cargar el celular parece una acción cotidiana sin mayor ciencia, pero la forma en que se realiza puede definir cuánto durará la batería y si mantendrá su rendimiento con el paso del tiempo. La mayoría de los problemas de autonomía no aparecen de un día para el otro: son consecuencia de pequeñas malas prácticas que, repetidas durante meses, van deteriorando un componente tan sensible como indispensable.

No dejar que el celular cargue en su totalidad puede optimizar su esperaza de uso.

Uno de los puntos más importantes es el cargador. No es un accesorio cualquiera: está diseñado para trabajar con un voltaje y una intensidad específicos. Por eso los especialistas recomiendan utilizar siempre el cargador original o uno avalado por la marca. Conectarlo a un cargador genérico o pensado para otro modelo puede provocar cargas más lentas, inestables o aumentar la temperatura del equipo, acelerando el desgaste interno. También es fundamental revisar el estado del cable y del enchufe. Si se recalientan, hacen falso contacto o presentan daños visibles, es necesario reemplazarlos. Además, los conectores deben mantenerse limpios y secos, siempre con el dispositivo apagado y sin recurrir a líquidos.

Publicidad

Otro aspecto clave es el nivel de carga. Las baterías de litio sufren cuando trabajan en los extremos. No es conveniente que el celular pase de estar casi descargado a permanecer horas enchufado al 100 % todos los días. Lo ideal es mantener el nivel en una franja intermedia y evitar que el dispositivo quede demasiado tiempo con la carga completa. Algunos teléfonos incluyen funciones que frenan la carga nocturna antes de llegar al tope, e incluso existen aplicaciones que avisan cuándo conviene desenchufar. De todos modos, una calibración mensual —cargar al 100 %, usar hasta que se apague y volver a cargar completamente— ayuda a que el sistema mida con precisión la autonomía.

La temperatura también juega un rol determinante. Las baterías funcionan mejor en un rango moderado, cercano a la temperatura ambiente. Cargar el teléfono sobre superficies que acumulan calor, cerca de estufas, dentro de un auto al sol o con fundas que no disipan la temperatura lo expone a un estrés que puede dañarlo de manera permanente. El frío extremo, por su parte, suele reducir momentáneamente el rendimiento, pero en general el dispositivo se recupera al volver a un entorno templado. La humedad es igual de peligrosa: acelera la descarga y puede causar fallas internas.

Publicidad

Entre los hábitos a revisar está el uso intenso mientras el móvil está enchufado. Jugar, grabar video o hacer videollamadas durante la carga incrementa la temperatura y afecta el rendimiento. También conviene moderar el uso de la carga rápida: es útil cuando se dispone de poco tiempo, pero abusar de ella acelera el desgaste de la batería. Lo mejor es reservarla para momentos puntuales y optar por la carga estándar cuando no hay apuro.

Si el celular va a quedar guardado durante un período prolongado, tampoco se recomienda dejarlo completamente vacío ni al máximo. Lo ideal es apagarlo con un nivel intermedio, alrededor del 50 %, para que no se deteriore mientras no está en uso. Además, mantener el dispositivo limpio y evitar cargadores defectuosos ayuda a prevenir problemas.

Publicidad

El motivo de tantos recaudos está en los materiales con los que se fabrican las baterías, especialmente el litio: son eficientes, pero muy sensibles al calor, a las descargas profundas, a las cargas prolongadas al 100 % y al uso de accesorios inadecuados. Cada vez que se expone la batería a alguna de estas condiciones, se reduce un poco su vida útil. Por eso, cargar el celular con el cargador indicado, en lugares ventilados y sin forzarlo es una forma sencilla de extender su rendimiento… y evitar un recambio innecesario.