Maxi López reveló una intimidad de Wanda Nara y su pasado
POR REDACCIÓN
Maxi López y Wanda Nara atraviesan un sorprendente momento de armonía, luego de casi una década de enfrentamientos tras su escandalosa separación. El vínculo, que solía ser sinónimo de conflictos mediáticos y juicios, ha encontrado un equilibrio que se hizo evidente en una reciente entrevista en Ferné con Grego, el programa de Grego Roselló que se transmite por YouTube y también en Telefe.
Durante la charla, la actual conductora de MasterChef Celebrity y el exfutbolista repasaron los comienzos de su historia juntos, recordando momentos íntimos de su vida en pareja. Sin embargo, una picante confesión de López incomodó por completo a su ex. Con un tono entre divertido y sarcástico, el exjugador recordó los primeros días de Wanda en Rusia.
El exjugador lanzó la pregunta: “¿Te acordás cuándo llegaste a Rusia?". Luego, sin esperar respuesta, prosiguió con la revelación que desató la sorpresa de todos: "Zapatillas y valija rota. Me pregunté de dónde vino, vino de Kabul. Yo la recibí con flores, y ella era de Kabul... adentro. Empezamos a recorrer un par de locales porque tenía una princesa cascoteada en ese momento. ¡Mirá ahora!”.
La empresaria reaccionó entre risas nerviosas y completamente sonrojada, atinando a responder que ella es una princesa que se construyó su propio castillo: “Soy una princesa que se construyó su propio castillo”. López, sin embargo, remató con otra broma que provocó las carcajadas en el estudio: “Ponele una S… ¡Castillos!”.
Lejos de tomárselo a mal, Wanda siguió el juego y se mostró divertida, demostrando que ya no existen rencores entre ellos. Durante la conversación, también abordaron el pasado que los enfrentó públicamente, cuando Nara inició su romance con Mauro Icardi. Sobre ese capítulo, la conductora fue clara en su versión de los hechos: “Cuando muchos hablan de ‘la icardiada’ o no ‘icardiada’, la realidad es que él fue el primero en saberlo. Fui yo quien lo llamó, le conté todo, le expliqué los motivos y lo que estaba pasando… Pero siempre fui directa y sincera con él. Hasta acá llegamos”.
A más de diez años de su separación, ambos se muestran maduros, tranquilos y con una relación marcada por la cordialidad. El exfutbolista fue contundente al hablar de su presente compartido: “Yo acompaño a los tuyos también, comemos juntos. Parece que hoy la felicidad pasa por otro lado”.