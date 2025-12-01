El ataque de bronca de la China Suárez que le haría perder el trabajo

Eugenia "La China" Suárez, tras su regreso al país, se encuentra nuevamente en el centro de un escándalo mediático, esta vez por un conflicto laboral relacionado con la promoción de su nuevo trabajo actoral para Disney. La controversia se desató luego de que, supuestamente, la bajaran de una entrevista pautada en Luzu y de la posibilidad de hacer algo en Olga.

Mientras portales, programas y redes sociales debatían las versiones y teorías cruzadas, el periodista Juan Etchegoyen ofreció información exclusiva sobre la reacción de la actriz. Desde su programa de Instagram Live para radio Mitre, el host aseguró que: “Eugenia está bastante caliente con Disney por lo que me cuentan”.

El comunicador detalló el nivel de tensión que escaló dentro de la plataforma. “Esta mañana temprano hablé con diferentes personas de la plataforma que me dijeron que fue verdaderamente un caos este tema. La China furiosa con la gente de la plataforma llamó para hablar con los responsables de lo que pasó”.

Etchegoyen continuó explicando que la actriz tenía una intención clara respecto a dónde quería promocionar su serie. “La charla fue áspera me dicen a mí pero lo que también me cuentan que ella tenía una intención clara también de ir a lo de Occhiato porque es el ciclo más visto de Luzu. Lo que me dicen a mí es que Eugenia en un primer momento no le gustó que le digan que no en Nadie Dice Nada”. El periodista subrayó la gravedad del enfrentamiento, reportando que el malestar fue tal que: “Desde adentro de la plataforma dicen que la pasaron realmente mal con todo esto y que la China los cagó a pedos”.

El reclamo de Suárez ante los responsables de la plataforma fue contundente. La versión de lo dicho por la actriz, según Etchegoyen, fue: “Versión sacada, hagan algo bien y organícense para no dejarme mal parada, algo así me dicen que fue el reclamo”.

Este episodio se produce a pesar de la inversión de la productora. Etchegoyen recordó el contexto: “Imagínense que Disney pone una cifra millonaria a Eugenia para que haga esta serie y ella puso el grito en el cielo con todo esto y no le importó nada”. Finalmente, el periodista concluyó su análisis sobre el cambio de actitud de la actriz al decir que: “Ella desde que está con Icardi no se come una, se icardizó. Te lo vengo diciendo hace mucho”.