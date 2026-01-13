Una caída del servicio de Mercado Pago se registró durante la mañana y afectó a miles de usuarios en distintos puntos del país, quienes tuvieron inconvenientes para realizar pagos, transferencias y otras operaciones digitales a través de la plataforma.

La interrupción comenzó a ser reportada masivamente en redes sociales y quedó reflejada en Downdetector, el sitio especializado en monitorear el funcionamiento de servicios online. Según los registros, el volumen de reclamos superó ampliamente el promedio habitual para ese horario.

Publicidad

Entre las provincias afectadas se encuentra San Juan, junto con la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán y Mendoza. El mapa en tiempo real de Downdetector mostró además fallas parciales en distintas ciudades, con interrupciones intermitentes del servicio.

Hasta el momento, Mercado Pago no emitió un comunicado oficial para explicar las causas del problema ni el tiempo estimado de restablecimiento, lo que generó mayor incertidumbre entre los usuarios que dependen de la aplicación para transacciones cotidianas.

Publicidad

En paralelo, la plataforma también comenzó a registrar inconvenientes en Mercado Libre, empresa perteneciente al mismo grupo económico, lo que sugiere que la caída podría estar vinculada a una falla más amplia en la infraestructura tecnológica de la compañía.

Mientras tanto, usuarios continúan reportando dificultades para operar, a la espera de una solución oficial que normalice el servicio en todo el país.