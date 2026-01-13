La mayor empresa textil de Argentina anunció el cierre de una de sus plantas fabriles en la provincia de Tucumán, medida que derivó en la suspensión de 190 trabajadores, generando preocupación entre sindicatos, autoridades y comunidades vinculadas al sector.

La decisión se tomó en medio de un contexto de contracción en la demanda interna y dificultades operativas, que habrían impactado de manera significativa en la continuidad de la producción en esa planta específica, según fuentes del sector. El cierre también se enmarca en un escenario más amplio de reestructuraciones dentro de la industria textil local.

Según el comunicado difundido por la empresa, que no fue desmentido por sus voceros, la suspensión de los 190 empleados será con “carácter transitorio”, aunque no se detalló por cuánto tiempo ni bajo qué condiciones podrán volver a sus puestos de trabajo.

El sindicato que representa a los trabajadores afectados expresó su preocupación por la decisión, advirtiendo que el cierre de la planta y la suspensión masiva de personal no solo repercute en las familias de los empleados, sino también en la economía de la región, que depende en parte de la actividad industrial local.

Autoridades provinciales y sectores productivos de Tucumán se reunieron con representantes de la empresa y gremiales para analizar alternativas y paliativos, en un intento por buscar soluciones que eviten que las suspensiones deriven en despidos definitivos o generen un efecto dominó en otras plantas o sectores vinculados.

En tanto, economistas y referentes de cámaras del sector consideran que la medida refleja la caída sostenida del consumo interno, la competencia con productos importados y la necesidad de revisar incentivos productivos para sostener las industrias manufactureras estratégicas en el país.

La medida se suma a otros casos recientes de ajustes y reestructuraciones en empresas manufactureras de Argentina, donde algunos sectores enfrentan dificultades para equilibrar costos, niveles de producción y rentabilidad en un contexto económico con volatilidad de precios y presión sobre la capacidad de compra de los consumidores.