Las fuerzas de seguridad de San Juan activaron el protocolo provincial San Juan Te Busca para dar con el paradero de Beatriz Ayelén Lazarte, una joven de 21 años que se encuentra desaparecida desde el 10 de enero de 2026.

Según la información oficial, la mujer es de nacionalidad argentina, tiene contextura física mediana, 1,65 metros de altura, tez trigueña, ojos negros y cabello largo de color castaño oscuro.

Al momento de su desaparición, vestía un top de color morado, pantalón rosa, colores varios y zapatillas de color verde claro.

El pedido de búsqueda fue difundido por el Ministerio Público Fiscal junto a la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, en el marco del programa provincial destinado a la localización de personas extraviadas.

Desde los organismos intervinientes solicitaron la colaboración de la población. Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede hacerlo de manera anónima, comunicándose al 911.

La investigación continúa en curso y no se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias de la desaparición.