Peluca Brusca: "Trabajar con Laurita Fernández no fue fácil"

Claudio “Peluca” Brusca, productor del ciclo Bienvenidos a Ganar de Canal 9, rompió el silencio en Puro Show respecto a la incertidumbre generada por la decisión de la conductora, Laurita Fernández, de dudar sobre su continuidad al frente del programa. En medio del cierre de temporada y procesando la separación sentimental que compartieron meses atrás, Brusca manifestó su postura sobre el futuro laboral.

Respecto al ciclo, el productor expresó su deseo sin dobleces: “El último programa del año nos fue muy bien, por suerte. Ojalá que Laurita siga. Yo quiero hacer todo lo posible, desde lo que está a mi alcance, para que siga conduciendo”. Estas palabras se dan luego de que Fernández asegurara públicamente que aún no está convencida de regresar al ciclo el próximo año, una decisión que sorprendió dentro del canal.

A pesar de la incertidumbre, Brusca confía en que la relación laboral se mantendrá sólida, dejando entrever la dinámica interna entre ambos. Sobre la falta de convencimiento de la conductora, él aseguró: “Que ella no esté convencida no significa algo negativo. A mí Laurita me dice todo, me muestra las ganas y me dice lo que quiere mejorar. Nosotros siempre le dimos la posibilidad de que haga el programa. Tengo la confianza de que lo va a seguir haciendo”.

Uno de los puntos que generó ruido fueron las versiones de que Laurita había sugerido a Hernán Drago como eventual reemplazo. Brusca tomó esta posibilidad con naturalidad y destacó la relación histórica del modelo con el equipo, señalando: “Hernán es una persona que está con nosotros desde que estábamos en Canal 13. Hace muchos años que conoce perfectamente este programa. Después, en el rol que le toque estar, sabemos que lo va a hacer bien”.

El productor también se sinceró sobre el proceso que atravesó para trabajar junto a Fernández tras la ruptura amorosa. Con honestidad, confesó que le costó mantener la dinámica laboral sin que el plano personal interfiriera, indicando que logró hacerlo debido a un proceso interno.

Brusca reveló que la relación profesional y personal todavía mantiene hilos de conexión: “Creo que en otra época de mi vida no lo hubiese podido hacer, pero me pasan un montón de cosas en la vida. Nosotros tenemos dos perritas que se criaron en el canal. Ahí hay otra unión”. Al reflexionar sobre la madurez que requirió la situación, agregó una frase contundente sobre su experiencia: “Generalmente, para el que no toma la decisión de cortar el vínculo no es fácil, no voy a mentir. Pero estoy más grande y reconozco que laburo para una productora que confía en mí. Tengo que bancar y ponerme en un rol más profesional”.

Finalmente, Peluca Brusca remarcó que su prioridad se centra en el bienestar del ciclo y de su expareja, más allá de lo personal. El productor enfatizó: “Lo único que me interesa es que al programa le vaya bien y que a Laurita cada vez le vaya mejor en lo profesional. Con eso estoy feliz”. Sus declaraciones detallan cómo se viven desde adentro las dudas de la conductora mientras Canal 9 define su grilla, dejando claro que la puerta del ciclo sigue abierta.