Emilia Attias reveló los peores secretos de MasterChef y Wanda Nara

Emilia Attias decidió romper el silencio sobre el MasterChef y describir cómo se viven las cosas puertas adentro, exponiendo internas inesperadas que involucran a Wanda Nara y al jurado del programa. Sus declaraciones explican parte del malestar que sienten los participantes.

La actriz abordó la sensible salida de Valu Cervantes, confirmando que el grupo quedó golpeado y describiendo una fuerte unión entre los concursantes que contrasta con el hermetismo de la conductora y los jueces. Attias contó con sinceridad la conexión entre ellos: “Cada persona que se va, la verdad que la grimeamos. Pegamos muy buena onda todos, real. Cuando se va alguien nos quedamos mal”. Además, reveló que el vínculo se extiende fuera de las grabaciones: “Seguimos haciendo reuniones y vienen, porque quedó algo lindo. Y Balu fue muy querida también”.

Publicidad

El clima interno está marcado por una estrategia de distanciamiento. Cuando le preguntaron si Nara participa de los encuentros grupales, Emilia fue contundente sobre la dinámica impuesta: “No dejan mucho que el jurado y Wanda se metan con nosotros. Es re loco, pero lo entiendo. Es parte de las reglas del certamen”.

Attias detalló que esta distancia no es casualidad, sino una imposición estricta del equipo de producción para evitar favoritismos o filtraciones sobre las pruebas. Ella explicó el motivo profesional de la separación: “Supongo que debe ser una distancia profesional, para no generar confianza, amistades o que mañana nos digan ‘se va a cocinar tal cosa’. Y la respetan bastante bien todos”.

Publicidad

Aunque la frialdad de la estrategia genera sensaciones encontradas, Attias remarcó que, a pesar de ese muro invisible, el jurado y Wanda son “muy amorosos”, pero la distancia se mantiene “a rajatabla”.

El testimonio de la participante, que dejó ver un lado del programa nunca antes mostrado —emociones intensas y una convivencia donde todos caminan con cuidado—, no convenció a todos, ya que en el estudio donde se comentó su entrevista, un panelista insinuó desconfianza, lanzando una frase picante: “No le cree. No le cree...”.