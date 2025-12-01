La íntima confesión de Ángela Torres que la avergonzó frente a todos

Ángela Torres generó revuelo al revelar un hábito de su vida privada que mantiene con su círculo más íntimo: el de saludar a todos sus amigos con un beso en la boca, un gesto comúnmente denominado “pico”. Esta confesión, realizada en el programa Nadie dice nada de Luzu TV, desató un amplio debate en redes sociales sobre los límites de las demostraciones de afecto y su potencial impacto en las relaciones de pareja.

Torres, cuya costumbre de saludar con un beso forma parte de su vida "desde siempre" y se realiza de manera natural, aseguró que esta acción responde a una demostración de cariño genuina y que el “pico” no implica dobles intenciones para ella. La artista dejó clara su postura sobre la controversia, especialmente cuando se encuentra en una relación sentimental, al afirmar categóricamente: “No voy a dejar de hacerlo porque tenga novio...”. Es importante destacar que Marcos Giles y Ángela Torres ya se besaron en vivo durante el programa. A pesar de las críticas, Torres sostuvo que se mantendrá fiel a sus costumbres.

El mismo set de Luzu TV fue el escenario de otro momento que la artista calificó como el más significativo de su vida. La llegada de la cantante catalana Rosalía a Buenos Aires para promocionar su álbum Lux propició un encuentro "profundamente emotivo" para Torres.

La argentina, visiblemente nerviosa, tomó el micrófono para dirigirse a la invitada. “¿Fue intencional esta cosa de usar el lenguaje como punto de unión? Siento que este disco nos representa a todos desde lugares muy personales y siento como que hay algo muy... ¡Qué nivel de nervios que tengo!”, expresó. La tensión emocional aumentó cuando Torres, entre lágrimas, confesó su admiración: “Te amo y te admiro muchísimo”.

En ese clima, Momi Giardina propuso que Torres interpretara un fragmento de “La Perla”. Rosalía reaccionó invitando a la argentina a cantar juntas: “Sí, pero juntas”. Tras la interpretación espontánea, la artista catalana quedó sorprendida por la calidad vocal de Torres y la elogió con una frase que resonó en el estudio: “Ella armonizó. Devoró y armonizó”. Rosalía también destacó el registro de la argentina, describiéndolo como “mezzo tirando a soprano”.

El impacto emocional fue tal que Torres, entre lágrimas y risas, apenas pudo articular que Rosalía le acababa de regalar: “Me acaba de regalar el mejor momento de mi vida hasta hoy”.

La artista argentina, en medio de su sinceridad desbordante, cerró el emotivo momento con una pregunta inesperada y divertida que desató la risa generalizada: “Sos tan linda... hay algo muy increíble que tenés que es como... sos tan linda, te amo, ¿querés ser mi novia? Me solté... sos tan linda... ¿cuánto tiempo te vas a quedar?”. Este encuentro, según las fuentes, permanecerá como un recuerdo imborrable para los presentes.