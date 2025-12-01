Una violenta escena registrada en General Güemes encendió las alarmas y provocó indignación entre vecinos y usuarios de redes sociales. La madrugada del sábado quedó marcada por un brutal episodio: un adolescente fue atacado por un grupo de jóvenes a poco más de una cuadra de un local bailable, en un hecho que quedó registrado en video.

De acuerdo a testigos, uno de los chicos derriba a la víctima contra la calzada y le propina una serie de golpes de puño sin detenerse. Mientras tanto, varios de los presentes alentaban la agresión con gritos estremecedores: “Matalo, matalo, mandalo al hospital”.

A pesar de la violencia del ataque, la víctima no sufrió lesiones de gravedad y se encuentra fuera de peligro, según confirmaron fuentes locales. El episodio generó preocupación entre vecinos por el nivel de violencia y la falta de intervención de los testigos.

Hasta el momento, no se radicó ninguna denuncia policial. El hecho reavivó el debate sobre la violencia juvenil y la necesidad de medidas de prevención. Las imágenes compartidas en redes sociales despertaron reacciones de consternación y comparaciones con casos emblemáticos de agresiones entre jóvenes, como el de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

Especialistas en seguridad y comunidad insisten en la importancia de la educación y la intervención temprana para evitar que episodios como este se repitan, subrayando que la prevención y la conciencia social son claves para disminuir la violencia en espacios públicos, sobre todo en salidas nocturnas de jóvenes.