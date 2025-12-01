Tras rumores de ruptura, Ivana Figueiras reveló su 'diario íntimo'

El fin de semana resultó ser "bastante álgido" para Ivana Figueiras, quien se encuentra en el centro de una ola de rumores sobre una posible separación de Darío Cvitanich. Estos rumores cobraron fuerza después de la reciente entrevista de Chechu Bonelli en un canal de stream, donde compartió detalles de su quiebre con el exfutbolista.

Figueiras ha enfrentado constantes acusaciones en redes sociales, donde haters la señalan como 'rompehogares' y la tildan de 'mala mina'. Ante el hostigamiento, la empresaria optó por realizar un "durísimo descargo" en su cuenta de Instagram y, de manera notable, dejó de seguir a Cvitanich, lo que disparó la especulación sobre el estado de su "incipiente noviazgo".

Aunque decidió "llamarse a silencio" y no aclarar si su relación con el exjugador seguía en pie, Ivana Figueiras utilizó sus redes sociales para hacer una revelación inesperada. Compartió un mensaje de una clienta de su marca de ropa que, además de alabar sus prendas, hacía referencia al "despecho de otros" y destacaba sus "virtudes".

El movimiento más resonante, sin embargo, llegó poco después, cuando la modelo compartió la imagen de un libro. Ivana Figueiras definió el volumen como "su diario íntimo" y remarcó que era: “El que más sabe lo que sufrí por amor”. Profundizando en el volumen de su experiencia sentimental, Figueiras acotó: “Creo que el año pasado se me cansaron los dedos de escribir”.