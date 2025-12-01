Una fuerte gresca entre los equipos Pie de Palo y Villa Etelvina terminó en la suspensión de un encuentro correspondiente a la Primera División de la Liga Caucetera–Sanmartiniana. El violento episodio ocurrió en la cancha de Maurín y tuvo a varios deportistas detenidos.

Los primeros datos indican que el conflicto se desató cuando los árbitros expulsaron a un jugador, lo que provocó malestar y bronca entre jugadores y allegados. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento físico que involucró a varios protagonistas dentro del campo de juego.

Desde la Comisaría Novena informaron que Juan Tejada, presidente de Villa Etelvina, intervino también en la pelea, lo que complicó aún más el control de la situación. Como consecuencia del incidente, los árbitros, quienes resultaron ilesos, decidieron suspender el partido.

El Juzgado de Paz Letrado de Caucete intervino rápidamente y dispuso contravenciones para los acusados, mientras que varios jugadores fueron detenidos y permanecieron demorados en la Comisaría Novena.

El hecho generó gran preocupación en la liga local, que ahora deberá definir cómo continuará la competencia tras este episodio de violencia que empañó una fecha de la Primera División.