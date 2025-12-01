Argentina volvió a elevar su tono frente al régimen de Nicolás Maduro y exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) ante la profundización de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Durante la apertura de la conferencia anual del tribunal en La Haya, el gobierno de Javier Milei solicitó que se ejecuten las órdenes de arresto contra Maduro y Diosdado Cabello, considerados los máximos responsables de los crímenes investigados por la CPI.

El planteo fue encabezado por el embajador Diego Emilio Sadofschi, representante argentino ante la CPI, quien intervino ante la asamblea de Estados Parte. Allí, Argentina se diferenció del consenso general y reiteró su posición crítica frente a la falta de avances concretos en el expediente venezolano, uno de los más sensibles en materia de crímenes de lesa humanidad.

Publicidad

“La República Argentina sigue considerando prioritario que se avance en la investigación y se adopten medidas concretas para poner fin a la impunidad de los máximos responsables del régimen en Venezuela”, afirmó Sadofschi, marcando una postura firme ante la comunidad internacional.

El reclamo coincide con la escalada de tensión entre el régimen chavista y la administración de Donald Trump, que recientemente envió buques de guerra frente a las costas venezolanas y acusa a los jefes del régimen de narcotráfico y terrorismo. En ese contexto, el mensaje argentino busca sumar presión diplomática para acelerar procesos que, según el gobierno de Milei, permanecen estancados desde hace años.

Publicidad

La delegación argentina subrayó que considera “imprescindible” que la comunidad internacional active con urgencia los mecanismos para la ejecución de las órdenes de arresto, a fin de evitar mayores demoras en la definición de responsabilidades. El planteo fue recibido con atención por parte de los Estados miembros, en una jornada marcada por cruces y tensiones respecto de las investigaciones abiertas por la CPI.