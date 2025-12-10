El Gobierno nacional anunció la subasta de una Ferrari F430 del año 2006 que fue incautada en una causa vinculada al narcotráfico y lavado de activos. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), bajo la Jefatura de Gabinete, llevará adelante el remate público número 392-0108-SPU25 con un precio base de 182.277 dólares.

Este vehículo rojo, con un recorrido de 16.855 kilómetros, será subastado de manera virtual junto a otras cuatro propiedades situadas en La Plata, Ciudad de Buenos Aires y Pinamar. La inscripción para participar estará abierta hasta el martes 27 de enero y la subasta se realizará el 3 de febrero de 2026 a las 14 horas a través del sitio web ComprAr, con una duración estimada de una hora.

Publicidad

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó que para ofertar se deberá realizar un aumento mínimo de 5.000 dólares sobre la oferta anterior. Además, el vehículo podrá ser visitado los lunes, miércoles y viernes en distintos horarios, siempre que se cumplan los requisitos y se realice la inscripción previa.

Adorni resaltó la importancia de estas subastas para incrementar el patrimonio estatal y promover la transparencia en la gestión de bienes públicos: “Cumpliendo la ley y respetando la normativa urbana, el Estado deja atrás décadas de desuso y despilfarro: los activos improductivos deben volver a generar valor. Con estas operaciones, la gestión ya acumula US$321.915.200 en ventas absolutamente transparentes”.

Publicidad

En referencia a la Ferrari, el funcionario agregó: “Además, la AABE subastará una Ferrari F430 decomisada en una causa de narcotráfico y lavado de activos. El valor base fijado por la Justicia es de US$182.277. Nada de lo que deba estar en manos del privado permanecerá en manos del Estado. Fin”.

Esta subasta forma parte del plan de desinversión en activos inmobiliarios impulsado por la administración desde su inicio, cuyo objetivo es reducir el patrimonio estatal. Según informó Adorni, hasta el momento se han vendido bienes muebles e inmuebles por un total de 321.915.200 dólares.

Publicidad

Muchos de los inmuebles subastados serán destinados a desarrollos inmobiliarios privados y proyectos urbanos de gran escala en zonas valorizadas de Buenos Aires. El decreto 575/2025 establece que los ingresos por la venta de tierras se destinarán al Tesoro Nacional.

La AABE cuenta con una unidad ejecutora que optimiza la administración y mantenimiento de los bienes afectados por medidas cautelares de desapoderamiento, facilitando su compra mediante una plataforma de acceso público.