Tras participar de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, el presidente Javier Milei suspendió su agenda en Noruega y regresa a la Argentina. El jefe de Estado estuvo presente en la entrega del galardón otorgado a la hija de María Corina Machado, quien permanecería todavía en viaje hacia Oslo luego de mantenerse en la clandestinidad en Venezuela.

La líder venezolana había invitado formalmente a Milei a integrar la delegación latinoamericana que incluyó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa; al de Paraguay, Santiago Peña; al mandatario de Panamá, José Raúl Mulino Quintero; y al referente Edmundo González Urrutia.

Publicidad

Luego del evento, el Presidente tenía previstas reuniones con el rey Harald V y con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. Las cumbres apuntaban a reforzar los vínculos políticos y económicos con el país escandinavo. Sin embargo, esos encuentros quedaron sin efecto tras la decisión de interrumpir la estadía oficial.

También se analizaba un posible encuentro con Machado y con González Urrutia, presidente electo de Venezuela. Esa alternativa se descartó rápidamente, ya que la referente no asistió a la ceremonia debido a su situación en Venezuela, donde permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024, cuando se intensificaron las órdenes de captura contra dirigentes de su movimiento político.

Publicidad

Con ese contexto, Milei emprende el regreso al país tras una visita que había generado expectativa por las reuniones bilaterales programadas con autoridades noruegas y referentes venezolanos.