La Justicia Federal ejecutó este miércoles 10 de diciembre una nueva ronda de allanamientos en el marco de la causa Sur Finanzas. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó registrar nueve objetivos, entre oficinas de la firma y otros domicilios vinculados. Además, dispuso la apertura de cajas de seguridad pertenecientes a la empresa.

Los operativos se realizaron apenas un día después de las requisas en 17 clubes de fútbol, la Asociación del Fútbol Argentino y la Superliga, donde la Policía Federal Argentina secuestró documentación administrativa, contratos de sponsoreo y dispositivos electrónicos.

El objetivo central de las medidas apunta a recolectar material probatorio relacionado con la financiera de Ariel Vallejo, allegado a Claudio “Chiqui” Tapia. La fiscal Cecilia Incardona investiga una presunta maniobra de lavado de dinero. La causa se originó en sospechas sobre la transferencia de un jugador de Banfield a un club de México, pero con el avance de la investigación se amplió hacia todas las instituciones que mantuvieron vínculos comerciales con Sur Finanzas.

La pesquisa se desarrolla en paralelo a una disputa de competencias entre los juzgados federales de Lomas de Zamora. El Juzgado Federal N.º 1 recibió por sorteo la denuncia del ARCA, que reveló supuestas operaciones por $818.000 millones en billeteras virtuales de Sur Finanzas con personas sin capacidad económica real. Ese expediente está en manos del juez Federico Villena, quien denunció a la fiscal Incardona al considerar que buscó unificar causas sin correspondencia.

Incardona sostuvo que, al ingresar la denuncia de ARCA al sistema judicial, no se cargó la causa previa, lo que habría impedido contemplar la conexidad. El 28 de noviembre pidió enviar el expediente principal al juzgado de Armella “en resguardo de la garantía del juez natural y del debido proceso”. La definición quedó en manos de la Cámara Federal de La Plata.

En paralelo, la Justicia busca precisar el rol de Sur Finanzas en un esquema que, según la hipótesis investigada, habría funcionado para blanquear fondos mediante acuerdos con clubes con dificultades económicas. El mecanismo involucraría préstamos por montos elevados en los papeles, aunque las instituciones habrían recibido cifras menores. La diferencia regresaba a la financiera y luego se distribuía entre distintos actores.

Durante los operativos del martes fueron allanados clubes como Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Barracas Central, Temperley, Morón, Excursionistas y Platense. La fiscal Incardona solicitó imputar a todas las instituciones requisadas.

Otro punto a esclarecer es la posible conexión entre Sur Finanzas y la AFA, señalada como intermediaria en algunos acuerdos. Desde el entorno de “Chiqui” Tapia niegan ese vínculo y lo circunscriben a una relación comercial.

La semana pasada, el financista Ariel Vallejo se presentó en los tribunales federales de Lomas de Zamora y entregó su celular y el de su madre —también investigada— para que sean sometidos a peritajes en el marco de la causa.