El Ejecutivo argentino está promoviendo el programa “Ciudadanía por inversión”, un plan que busca generar ingreso de capitales extranjeros ofreciendo a quienes realicen inversiones consideradas “relevantes” la posibilidad de solicitar la ciudadanía argentina sin cumplir con los requisitos habituales de residencia.

La iniciativa fue oficializada en julio de 2025 mediante el Decreto 524/2025, y contempla la creación de una Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión dentro del Ministerio de Economía, encargada de evaluar los proyectos presentados. Una vez aprobada la inversión, la solicitud pasa a la Dirección Nacional de Migraciones para la resolución final.

Publicidad

Aunque aún no se conocen todos los detalles sobre los montos mínimos o sectores habilitados, el Gobierno anunció que en los próximos días se definirá una licitación internacional para contratar el servicio de consultoría y asistencia técnica que pondrá en marcha el sistema, con la apertura de sobres prevista para el 20 de enero y una adjudicación estimada en unos 45 días.

Participan de ese proceso compañías especializadas en programas similares en otros países (como Estados Unidos y Canadá), y estiman que la iniciativa podría atraer inversiones por más de US$ 2500 millones si se implementa con éxito.

Publicidad

El plan incluye tanto inversiones productivas como donaciones, y de aprobarse cada caso individual, el inversor y su grupo familiar (cónyuge, hijos y padres) podrán obtener residencia y eventualmente la ciudadanía argentina.

Programas similares funcionan en más de 80 países, y la apuesta oficial es posicionar a Argentina como un destino atractivo para inversionistas globales en busca de acceso a mercados regionales desde una base migratoria e impositiva favorable.