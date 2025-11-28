Una tiktoker de 18 años, identificada como Anahí, sufrió un brutal ataque a la salida del boliche Tropitango, en General Pacheco, donde al menos diez personas (ocho mujeres y dos hombres) la golpearon de manera feroz hasta dejarla desvanecida. El violento episodio quedó registrado por un testigo que filmó toda la secuencia y los videos ya circulan en redes sociales.

La joven realizó la denuncia policial y pidió que los agresores sean detenidos. “Quiero que vayan presos porque me quisieron romper una botella en la cabeza”, afirmó en diálogo con Mediodía Noticias. Según relató, el ataque se extendió durante media hora, durante la cual fue rodeada, golpeada, pateada y escupida, sin posibilidad de defenderse.

Anahí, influencer con casi 700 mil seguidores sumados entre TikTok e Instagram, contó en sus redes que las agresiones comenzaron cuando salió del boliche y un grupo la increpó diciéndole que “se hacía la tiktoker y la linda”. En su testimonio describió que la patota arrasó con todo: quedó con golpes, rasguños en la cara, brazos, piernas y espalda, y perdió un mechón de pelo debido a los tironeos.

En un posteo detalló: “Me pegaron entre 8 chicas y 2 hombres. Me golpearon, me patearon, me escupieron y me dejaron desmayada. Me dijeron que me iban a matar y lo intentaron”. Además, recordó que no es el primer episodio violento en ese sector: “Hace dos años, una chica fue apuñalada y asesinada en el mismo lugar”.

La víctima identificó a varias de las personas que la atacaron y aportó nombres en su declaración. Denunció también que, tras la agresión, los sospechosos siguieron hostigándola por redes sociales, subiendo historias provocativas y burlándose del episodio.

Ahora, la Justicia deberá avanzar con la investigación para determinar las responsabilidades penales de los agresores y resolver si corresponde dictar detenciones en las próximas horas.