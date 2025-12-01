El XVII Campeonato Sudamericano de Atletismo Máster de pista y campo se desarrolló en la pista atlética Mario Recordón, ubicada en el Parque Estadio Nacional de Santiago de Chile, y contó con una destacada participación de varios deportistas sanjuaninos, quienes volvieron a dejar a la provincia en lo más alto del plano internacional.

Adriana Quiroga, tres medallas y un rendimiento para destacar

La atleta sanjuanina Adriana Quiroga tuvo una performance sobresaliente, sumando tres medallas a su amplio palmarés. Su participación comenzó el martes, logrando un cuarto puesto en los 300 metros con vallas y una medalla de bronce en salto en alto.

Publicidad

El sábado volvió a brillar en salto triple, donde obtuvo otra medalla de bronce, mientras que el domingo compitió en pentatlón, alcanzando el segundo lugar y quedándose con la medalla de plata.

Quiroga lamentó un episodio ocurrido durante el pentatlón: cuando lideraba la prueba, un inconveniente con la medición de sus saltos en largo la obligó a repetir intentos, sin poder superarlos, lo que la dejó sin puntos y permitió que la peruana Gabriela García Eyzaguirre se quedara con el primer lugar.

Publicidad

Aun así, su actuación volvió a ser sobresaliente, especialmente considerando que apenas unas semanas antes había competido en México, trayendo también varias medallas a San Juan.

Más representantes sanjuaninos en acción

El resto de la delegación también tuvo una destacada actuación en suelo chileno:

Javier Ocampo participó en el pentatlón, finalizando séptimo en la categoría de 60 años. Además, fue cuarto en 100 metros con vallas y ocupó el séptimo puesto en salto en alto.

Publicidad

Ariel Carrizo, en categoría 50 años, compitió en los 10K, donde se ubicó décimo entre 32 atletas de todo el continente. En 5.000 metros, finalizó en el 15° lugar entre 36 participantes.

Vanesa Elgueta, categoría 40 años, afrontó los 10K, finalizando en el 17° puesto. Además, corrió la prueba de cross, donde llegó 16ª.

Mónica Vargas, campeona sudamericana

La sanjuanina Mónica Vargas cerró la participación provincial con un logro destacado, consagrándose campeona sudamericana y medalla de oro en pentatlón, en la categoría 70 años.