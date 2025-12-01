El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la ampliación del Presupuesto 2025 a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 849/2025, publicado en el Boletín Oficial. Se trata del primer DNU firmado con Manuel Adorni como jefe de Gabinete y tiene por objetivo reforzar partidas en sectores sensibles como Salud, Seguridad, ANSES, Discapacidad, Educación y programas laborales.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo explicó que, ante la persistente emergencia económica, resulta imprescindible garantizar una “distribución razonable” de los recursos estatales para asegurar el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. La ampliación presupuestaria contempla fondos para gastos salariales, funcionamiento, equipamiento, subsidios, becas, transferencias y otras erogaciones prioritarias.

Publicidad

Entre los puntos centrales, la medida incluye un incremento salarial para las Fuerzas de Seguridad, la Policía Federal, las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales. También se reforzarán las partidas destinadas a cajas de retiros, jubilaciones y pensiones asociadas a esos sectores.

La ANSES será otro de los organismos que recibirá una inyección de fondos para el pago de prestaciones previsionales según la Ley de Movilidad, asignaciones familiares, el Programa 1000 Días, la Prestación Mensual de Oncopediatría y las transferencias al PAMI. A su vez, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tendrá más recursos para afrontar el pago de pensiones no contributivas y el subsidio extraordinario que perciben esos beneficiarios a través de ANSES.

Publicidad

En materia sanitaria, el DNU amplía los recursos destinados a programas del Ministerio de Salud y al sostenimiento de los principales hospitales nacionales de alta complejidad, como el Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, René Favaloro, SAMIC Presidente Néstor Kirchner y Bicentenario Esteban Echeverría.

El Ministerio de Capital Humano también sumará financiamiento para la Prestación Alimentar, administrada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. En paralelo, la Secretaría de Educación recibirá un refuerzo para el pago de salarios universitarios, docentes y no docentes, así como fondos para la compra de computadoras, comedores escolares, el programa Jornada Extendida y las Becas Progresar.

Publicidad

En el plano laboral, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social incrementará su presupuesto para fortalecer programas como Volver al Trabajo, Fomentar, Intercosecha y las prestaciones por desempleo.

El decreto también introduce ajustes vinculados a la deuda pública, para cubrir los servicios correspondientes al año y diversas obligaciones del Tesoro. Entre ellas se incluyen aportes al BID Invest y al financiamiento de organismos y empresas estatales como Radio y TV Argentina, Casa de Moneda, YCRT, Belgrano Cargas, SOFSE, ACUMAR y el ENARD.

Por último, el DNU incorpora disposiciones relacionadas con entidades que modificaron su naturaleza jurídica durante 2025 y autoriza al Ministerio de Economía a modificar o disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero (FONDESGAS), con el fin de redefinir el financiamiento de obras de transporte de gas.

---

