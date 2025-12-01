"Entraron sicarios": Adriana Salgueiro tras ser amenazada de muerte

Adriana Salgueiro atraviesa un angustiante momento debido a las amenazas de muerte recibidas a través de redes sociales, situación que se agravó con el ingreso violento de dos individuos a un edificio donde residía, lo que la obligó a portar un botón antipánico. Su abogado, Pablo Gómez de Olivera, ofreció nuevos detalles sobre la investigación en curso, confirmando la seriedad de los hechos.

El letrado explicó que la causa se está moviendo activamente y que buscan impulsar la investigación hasta el final. “En la causa está interviniendo la Fiscalía General, en este caso Penal Contravenciona número 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La semana pasada pedimos constituirnos como querellante porque queremos impulsar la causa y llegar hasta las últimas consecuencias de esta investigación”.

Gómez de Olivera, quien además fue policía, subrayó que las amenazas adquirieron una relevancia extrema debido a la información precisa que manejaban los agresores. “En principio toma cierta relevancia porque, que te indiquen el domicilio de tu casa, es intimidante. Más allá del 'cuidate a Adriana, mirá que algo te puede pasar· que además pongan tu domicilio”. El abogado detalló que la gravedad del suceso se acrecentó cuando: “lo que termino siendo aún peor es que terminaron violentando ese domicilio, terminaron ingresando con llaves, con ganzúas”.

Las cámaras de seguridad captaron a las personas que entraron al edificio. El abogado enfatizó que: “Desde el punto de vista jurídico son delincuentes. Ahora si son sicarios o no se tendrá que determinar”. Gómez de Olivera ofreció una descripción detallada de cómo operaron: “Estaban bien vestidos, con zapatillas, cosa de no hacer ruido, llevaban gorras para que las cámaras no los tomen, ingresan con ganzúa”. Además, se observa que portaban un morral y una botinera, y la investigación deberá determinar si estos bolsos contenían armas.

El letrado aseguró que la metodología de ingreso demuestra un alto grado de premeditación. Todos estos elementos confirman que: “Ya tenían planificado, orquestado, organizado, ingresar”.